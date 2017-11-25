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Da Vinci'nin el yazmaları İtalya'da sergilenecek

Leonardo Da Vinci’nin en büyüleyici notlarını içeren el yazması eserleri, önümüzdeki yıl Floransa’da sergilenecek.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 17:53..
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Leonardo Da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yıldönümü dolayısıyla Microsoft’un sahibi milyoner Bill Gates, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ressamlarından Da Vinci’nin notlarını içeren nadir bir sergiyi İtalya’da açmayı planlıyor.

Da Vinci'nin el yazmaları İtalya'da sergilenecek

30 MİLYON DOLARA BILL GATES'IN OLMUŞTU

Gates'in 1994 yılında 30 milyon dolar ödeyerek satın aldığı bu eşsiz el yazma notları, daha önce de Avrupa, Asya ve ABD’deki müzelerde sergilemişti.

Gates’in Floransa’daki Uffizi Galery’ye bir süreliğine ödünç verdiği yazma eser, Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında İtalyan sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ÇEŞİTLİ KONULARDA ONLARCA ESER

72 sayfadan oluşan el yazması eserde, Da Vinci’nin aralarında ayın güneşten neden daha soluk olduğu, en iyi köprü nasıl inşa edilebileceği gibi jeolojiden coğrafyaya çok sayıda konu hakkında el yazıları bulunuyor.

Söz konusu el yazmaları, Da Vinci’nin en önemli 30 bilimsel yazma eserinden biri olarak tanımlanıyor.

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