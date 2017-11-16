Da Vinci'nin Hz. İsa tablosu 405 milyon dolara satıldı

İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği Salvador Mundi (Dünyanın kurtarıcısı) tablosu, ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede satıldı.

REKOR FİYATA GİTTİ

BBC Türkçe'nin haberine göre, 450,3 milyon dolarlık satış tutarı, bugüne kadar bir açık artırmada bir sanat eseri için ödenen en yüksek tutar. Dünyanın en büyük müzayede firmalarından birisi olan Christie's tarafından düzenlenen açık artırmanın sonlanmasıyla birlikte, müzayede salonundakiler satışı alkışladı.

16. YÜZYILIN BAŞLARINDA ÇİZİLDİ

1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda. Da Vinci'nin 1505 yılından sonra yaptığı düşünülen 'Dünyanın Kuratarıcısı' tablosu özel bir koleksiyona gidecek.

YENİ SAHİBİ AÇIKLANMADI

Açık artırmada verilen son teklif fiyatı 400 milyon dolar oldu. Müzayede ücretleriyle birlikte tablonun satış fiyatı 450,3 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı.

1958'DE 60 DOLARA SATILMIŞTI

Telefonlar üzerinden alınan tekliflere rağmen açık artırma sadece 20 dakika satıldı. Tabloda İsa Peygamber bir eli havada, diğer elinde ise cam bir küre tutarken tasvir ediliyor. Tablo 1958'de Londra'da düzenlenen bir açık artırmada 60 dolara satılmıştı. O yıllarda tablonun Leonardo da Vinci'ye değil, ünlü ressamın eserlerinden esinlenen birisine ait olduğu sanılıyordu.