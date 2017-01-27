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Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

"Dabbe Zehr-i Cin" filminde doğaüstü olayların Mezit ve Sulhiye mahallelerinde yaşandığı iddiaları, mahalle sakinlerini rahatsız etti.

27.01.2017 - 00:47
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“Dabbe Zehr-i Cin” filminde yaşanan doğaüstü olayların “üç çatallı gölge köy” olarak adlandırılan Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mezit ve Sulhiye mahallelerinde yaşandığı iddiaları mahalle sakinlerini hem tedirgin ediyor hem de tepkilerine neden oluyor. Mahalle sakinleri, böyle bir olayın kendi mahallelerinde asla yaşanmadığını altını çizerek, bazılarının filmden etkilenerek gece saatlerinde gelerek mahalledeki bazı metruk binaları incelediklerini ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi.

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor

"CİN MESELESİ ASLA YOKTUR"

Mezit Mahallesi Muhtarı Ali Kaba, “Bir süreden beri cin muhabbeti var. Buraya gelip gidenler oluyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Cin meselesi asla ve asla yoktur. Mahallemiz oldukça sakin ve huzurlu bir mahalledir. Kim oldukları belli olmayan kişiler gece vakitlerinde gelip huzurumuzu kaçırıyorlar, çoluk çocuğumuzu tedirgin ediyorlar. Cin yok ama biz cinnet geçireceğiz” dedi.

Dabbe’yi izleyenler İnegöl’e akın ediyor VİDEO

"CİNLİ KÖY İMAJI YARATILMAK İSTENİYOR"

Sulhiye Mahallesi Muhtarı Celalettin Cengiz ise, “Metruk ev birkaç tane var. Çevresinde yaşayan insanlar var. Böyle bir şey olsa onlar fark ederdi. Böyle bir şey olamaz. Cinli köy diye imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bundan biz çok rahatsızız. Yıllardan bu yana ne biz nede büyüklerimiz böyle bir olay yaşadılar. Biz bu durumla ilgili Jandarma’ya bir çok şikayette bulunduk. Köyümüze gece saatlerinde gelip incelemelerde bulunan kişileri jandarma ekipleri de denetlediler. Tamamen bir yerlerden duyup gelip burada incelemelerde bulunuyorlar. Burada öyle bir doğaüstü olay olmadı. Köyümüzün 200 yıldır ismi Sulhiye Mahallesi’dir. Üç Çatallı Gölge Köyü diye bir isim asla olmadı” dedi.

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