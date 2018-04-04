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Dacia'nın yeni modeli Türkiye'de satışa çıktı

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sandero Stepway Style, Türkiye’de satışa sunuldu.

AA | 04.04.2018 - 10:07..
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Sandero Stepway Style, Türkiye’de benzinli ve dizel 4 farklı versiyonla satışa sunuluyor.

Bu versiyonla birlikte sunulan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar bu özel serinin dış tasarımında ilk göze çarpan özellikler arasında.

Dacia'nın yeni modeli Türkiye'de satışa çıktı

İÇ MEKAN DA MAKYAJLANDI

Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımda ön plana çıkıyor.

Araç, Anti Blokaj Sistemi (ABS) + Acil Fren Yardımı (AFU), Elektronik Denge Programı (ESP), Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), sürücü ve ön yan hava yastıkları, ön sis farları, stop-start özelliği gibi önemli güvenlik donanımlarını standart olarak sunuyor.

Dacia'nın yeni modeli Türkiye'de satışa çıktı

BİRÇOK DONANIM STANDART

Özel seride otomatik klima, elektrikli arka camlar, direksiyondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı ve direksiyondan kumanda standart olarak konfor donanımları arasında yer alıyor.

Dacia'nın yeni modeli Türkiye'de satışa çıktı

Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV, multimedya sistemi ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlar edinebiliyor.

Sandero Stepway Style, Türkiye’de 66 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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