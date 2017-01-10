taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7131
EURO
3,9259
ALTIN
141,02
PETR
54,7300

DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

Fırat Kalkanı operasyonunun 98 gününde terör örgütü DAEŞ'in kaçırdığı Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı.

İHA | 10.01.2017 - 01:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

TSK'nın Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatında 29 Kasım tarihinde irtibatın kesildiği açıklanan iki askerden birisi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi baba ocağına ulaştı.

DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

Acı haberi, Kaşıkçı'nın ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten verdi. Evin önünde 112 acil servisi ambulansı hazır bekletildi.

DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

Acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin Kilis'e getirildiği öğrenildi.

DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

39
Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

66
Filistinli anne: İsrail oğlumun cesedini versin

Filistinli anne: İsrail oğlumun cesedini versin

14
THY Atatürk Havalimanı'ndan 300 sefer yapacak

THY Atatürk Havalimanı'ndan 300 sefer yapacak

4
ABD: Türkiye ile olan güçlü iş birliğine değer veriyoruz

ABD: Türkiye ile olan güçlü iş birliğine değer veriyoruz

18
Rus büyükelçi Karlov'un adı sergi salonuna verildi

Rus büyükelçi Karlov'un adı sergi salonuna verildi

1
Amasya Üniversitesi rektöründen öğrencilere gece ikramı

Amasya Üniversitesi rektöründen öğrencilere gece ikramı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM