Dağ bisikletiyle 167,6 kilometre hıza ulaştı

Stöckl'ün sponsoru Red Bull firmasından yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki Avusturyalı hız tutkununun, Şili'deki Atacama Çölü'nde gerçekleştirdiği rekor denemesi başarılı oldu.

KURU ZEMİNDE YOKUŞ AŞAĞI HIZ REKORU

3 bin 972 metre yüksekliğindeki dağın yamacından başladığı denemede, 11 saniye sonunda 650 metre mesafe kat etmesinin ardından saatte 167,6 kilometre sürate ulaşan Stöckl, kendisine ait "kuru zeminde bisikletle yokuş aşağı hız rekoru"nu geliştirdi.

Stöckl böylece 2011'de Nikaragua'daki Cerro volkanik dağında 164,95 kilometre hızla kırdığı rekoru geçti. Stöckl, 2007'de de karlı zeminde 210,4 kilometre sürate çıkmıştı.