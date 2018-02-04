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Dağ evinde arkadaşıyla oturan Niyazi Şahin öldürüldü

Zonguldak'ta yaşadığı dağ evinde saldırıya uğrayan 57 yaşındaki Niyazi Şahin, hayatını kaybetti.

İHA | 04.02.2018 - 04:23..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Cafer K. ile otururken silahlı saldırıya uğrayan 57 yaşındaki Niyazi Şahin hayatını kaybetti. Ateşi açan kişi olarak iddia edilen F.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dağ evinde arkadaşıyla oturan Niyazi Şahin öldürüldü

ARKADAŞIYLA OTURURKEN ATEŞ AÇILDI

57 yaşındaki Niyazi Şahin arkadaşı Cafer K. ile birlikte Ören Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre mesafede ki dağ evinde alkol aldıkları sırada yanlarına gelen bir kişi silahla ateş etmeye başladı. Cafer K. olay yerinden kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, 4 çocuk babası Niyazi Şahin göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü VİDEO


"AYNI MAHALLEDE OTURAN F.K ATEŞ ETTİ"

Yakınları tarafından dağ evinin girişinde kanlar içerisinde bulunan Niyazi Şahin için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahalle sakinleri bir süre sonra yardım çığlığı atan Cafer K.’yı ise dağ evinin yakınlarında buldu. Cafer K. kendilerine aynı mahalleden F.K.’nın ateş ettiğini iddia etti.

Dağ evinde arkadaşıyla oturan Niyazi Şahin öldürüldü


F.K GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri mahalle sakinleri ile birlikte olay yerine bakmaya gelen F.K.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti aydınlatmak için dağ evinde ve dağ evinin etrafında delil aradı. Cinayetle ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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