Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nda teyakkuzda

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, temaslarda bulunmak için gittiği Londra'da kapıda bekletildi.

3

Bursa’ya uzay üssü yapılacak

Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezinin tasarım ve projelerinin bittiği ve yakın zamanda temelinin atılacağı açıklandı.