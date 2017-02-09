Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nda teyakkuzda

Erzurum’da 11-18 Şubat’ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.
MEHMETÇİK PALANDÖKEN DAĞI'NA ÇIKARMA YAPTI
Palandöken Dağının zirvesinde iglo mevziler oluşturarak, kar kış demeden sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklıkta Mehmetçik, eli tetikte nöbete başladı.
PALANDÖKEN MEHMETÇİK'E EMANET
Beyaz kar örtüsünde beyaz kıyafetlerle kamufle olan ‘Dağ Kartalları’ 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali bitinceye kadar Palandöken’in zirvesinde kuş uçurtmayacak.