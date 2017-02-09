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Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nda teyakkuzda

Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nın 3200 metre yükseklikteki zirve noktasına çıkarma yaptı.

09.02.2017 - 08:21
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Erzurum’da 11-18 Şubat’ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.

MEHMETÇİK PALANDÖKEN DAĞI'NA ÇIKARMA YAPTI

Palandöken Dağının zirvesinde iglo mevziler oluşturarak, kar kış demeden sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıcaklıkta Mehmetçik, eli tetikte nöbete başladı.

Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nda teyakkuzda

PALANDÖKEN MEHMETÇİK'E EMANET

Beyaz kar örtüsünde beyaz kıyafetlerle kamufle olan ‘Dağ Kartalları’ 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali bitinceye kadar Palandöken’in zirvesinde kuş uçurtmayacak.

Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nda teyakkuzda

Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nda teyakkuzda

Dağ Kartalları Palandöken Dağı'nda teyakkuzda

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