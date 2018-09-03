taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6297
Euro
7.70435
Altın
1200.9095
Borsa
93915.55

Dağa çakılan paraşütçü operasyonla kurtarıldı

Kayseri Yahyalı'da yamaç paraşütü ile serbest atlayış gerçekleştiren ve dağa çakılan genç saatler süren operasyonla kurtarıldı.

İHA | 03.09.2018 - 19:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yahyalı'da yamaç paraşütü ile serbest atlayış yapan Uçak Mühendisi Metehan Soylu, 2 bin 800 metre yükseklikteki dağa çakıldı.

Yaralanan Metehan Soylu, durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dün gece saatlerinde yaralının bulunduğu bölgeye doğru tırmanmaya başlayan ekipler 5 saatlik tırmanışın ardından yaralı Soylu’ya ulaşabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Soylu, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Genelkurmay tarafından görevlendirilen helikopter ile Adana Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Dağa çakılan paraşütçü sağ olarak kurtarıldı VİDEO

YARALIYA ULAŞABİLMEK İÇİN 5 SAAT TIRMANDILAR

Jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri, yaralı Metehan Soylu’nun yerini tespit ettikten sonra kendisine ulaşabilmek için seferber oldu. Gece saatlerinde tırmanışa başlayan ekipler, yaklaşık 5 saat sonra yaralıya ulaşabildi. İlk müdahalesi yapılan Soylu, yine nefes kesen operasyonla helikoptere bindirildi.

Dağa çakılan paraşütçü operasyonla kurtarıldı



Dağa çakılan paraşütçü operasyonla kurtarıldı



Dağa çakılan paraşütçü operasyonla kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çavuşoğlu: Akdeniz'de sondaja sonbaharda başlayabiliriz

Çavuşoğlu: Akdeniz'de sondaja sonbaharda başlayabiliriz

0
Polisten kaçan kadın, bebeğiyle trafiği birbirine kattı

Polisten kaçan kadın, bebeğiyle trafiği birbirine kattı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM