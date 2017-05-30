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Dağa tırmanırken selfie çekmeye çalışan kadın öldü

İzmir'de kaya tırmanışı yapan kadın dağcı, kendi fotoğrafını çekmek isterken 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

30.05.2017 - 09:20
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Leyla Kara arkadaşlarıyla İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'ndeki dağlık alanda tırmanmaya başladı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Tırmanış sırasında kendi fotoğrafını çekmek isteyen Kara, dengesini kaybederek, düştü.

Yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Kara'nın durumunu gören arkadaşları jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Kara'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Dağa tırmanırken selfie çekmeye çalışan kadın öldü

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