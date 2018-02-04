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Dağcı, kopan kar kütlesinden son anda kurtuldu

Uludağ'da dağcıların eğitim tırmanışı sırasında bir dağcının kar balkonuna basması sonucu yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İHA | 04.02.2018 - 20:06..
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Dağcılık kulübünün üyeleri, başarılı tırmanışının ardından zirveye doğru ilerlerken, ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk’ün kar balkonu üzerinde yürüdüğü esnada meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi.

KAR KÜTLESİ KOPTU

Kendini son anda sağ tarafa atan Şentürk, kopan kar kütlesinin aşağı kadar inmesini takip etti. Zirveye ulaşan ekibe dahil olan Şentürk, yaşadıklarını anlattığında ise kopma sesinin onlara kadar geldiğini öğrendi.

Uludağ'da dağcının ölümden döndüğü anlar VİDEO

"DAVRANIŞIM HATALIYDI"

Yaşadığı korku dolu anları İHA muhabirine anlatan Başkan Şentürk, “Ekibe katılmak üzere zirve sırtında yükselirken, fazla kenara gitmişim. Zayıf olan kar balkonuna basmamla kopması bir oldu. Benim ağırlığımı taşıyamadığını hissettiğim anda kendimi yana attım. Bu davranış hatalı, ancak bizler dağlarda her an meydana gelebilecek tehlikeleri hesaplayarak hareket ediyoruz. Yaklaşık 60 metre yükseklikten kopan bir kar kütlesiydi. Yapılan tırmanışlarda her zaman bilgi ve deneyimi yüksek kişilerin olmasında fayda var” dedi.

Dağcı, kopan kar kütlesinden son anda kurtuldu

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