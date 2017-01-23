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Dağcının tırmandığı buz kütlesi çöktü
İsviçre'de bir dağcı donmuş nehirden sarkan buz kütlesi üzerinde yukarı tırmanmaya çalışırken buz kütlesi çöktü.
23.01.2017 - 14:36
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Dağcının tırmandığı buz kütlesi çöktü VİDEO
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