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Dağcının tırmandığı buz kütlesi çöktü

İsviçre'de bir dağcı donmuş nehirden sarkan buz kütlesi üzerinde yukarı tırmanmaya çalışırken buz kütlesi çöktü.

23.01.2017 - 14:36
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