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Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

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1 Dağcının tırmandığı buz kütlesi çöktü İsviçre'de bir dağcı donmuş nehirden sarkan buz kütlesi üzerinde yukarı tırmanmaya çalışırken buz kütlesi çöktü.

2 Berlin'in yeni havalimanı bu sene de açılamıyor Berlin'de 2011'de faaliyete geçmesi planlanan yeni havalimanının açılışı bir kez daha ertelendi.

3 İsveç'te erkek ve kız öğrencilerin sınıfları ayrıldı İsveç'te bir okul öğrencilerin karşı cins önünde konuşurken utanmalarının önüne geçmek için erkek ve kız öğrencilerin sınıflarını ayırdı.

4 Bahçeli: Saldırılara rağmen değişikliği millete taşıdık MHP lideri Devlet Bahçeli referanduma gitmek üzere meclisten geçen Anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.

5 Teröristin cenazesi sessizce gömüldü Tekirdağ'da dün gece polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen teröristin cenaze namazı kılınmadı..

6 Yemek için dalaşan aslanlar Güney Afrika'da aynı avı yemeye çalışan iki aslan arasındaki dalaşma kameralara yansıdı.