Dağdan inen kurda otomobil çarptı

Bölgede zaman zaman görülen kurt, Bayramiç - Ezine karayolu Yahşieli köyü yol ayrımı yakınlarında bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

"ENDERDE OLSA KURT GÖRÜLÜYOR"

Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Bayramiç İlçe Şefi Adil Şahinoğlu, bölgede çeşitli noktalarda bulunan foto kapanlarda zaman zaman kurt görüntüleri görüldüğünü söyledi. Şahinoğlu, "Kurtlarla ilgili çok değişik efsaneler, farklı yorumlar ve benzetmeler yapılmıştır. Bölgemizde çok enderde olsa kurt görülmektedir. Bu hayvan da büyük ihtimalle yer değiştirmek amacıyla bu güzergahı kullanmak isterken telef olmuş" dedi.

"KAZDAĞLARI'NIN ZENGİN YABAN HAYATI VAR"

Bayramiç Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Fatih Yüksel ise, "Geçmiş yıllarda bölgemizde kurt gören vatandaşlar olmuştu. Son yıllarda kurt gören olmamıştı. Kazdağları endemik bitki örtüsünün yanı sıra, zengin yaban hayatı ilde kendinden söz ettirmelidir. Avcılar nesli yok olmak üzere olan bu hayvanlara sahip çıkarak varlıklarını sürdürmelerine yardımcı olacaklardır" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri araç çarpması sonucu telef olan hayvanı, halk sağlığına zarar vermemesi açısından imha etti.