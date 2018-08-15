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Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor

Artvin'in Murgul ilçesinde, bir dağın delinmesi sonucu ortaya çıkan yapay şelale ile, turizmden büyük bir pay bekleniyor.

DHA | 15.08.2018 - 08:08..
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Murgul ilçe merkezinde özel bir şirket tarafından yapılan hidroelektrik santralinin su tutma havuzu, bir dağın zirvesine inşa edildi. Kanalla getirilen su borularla santrale aktarılarak elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Santralin su tutma havuzunun tahliyesi, dağın içine açılan 60 metre uzunluğundaki tünelden yapılmaya başlandı. Tünelden geçen su, dağın gövdesinden yaklaşık 150 metreden dökülerek yapay şelale oluşturdu. Havuzun su tutmadığı dönemlerde akan şelale ilgi görüyor.

Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor

"MUAZZAM BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR"

Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, santralin tahliye sisteminin dağın delinerek sağlandığını belirterek, oluşan yapay şelalenin bölgeye farklı bir güzellik kattığını söyledi. Çavuş, "Havuzda biriken fazla su tünelle tahliye oluyor. Su, dağın içinde çıkıyor. Muazzam bir görüntü oluşuyor. Yapay şelale, görsel anlamda izlemesi ve serinliği ile farklı bir görüntü oldu. Görenlerin oldukça ilgisini çekiyor." dedi.

Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor

"TURİZMDEN CİDDİ PAY ALMAYI PLANLIYORUZ"

Murgul'un mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Çavuş, "İlçemizde konaklama sorunumuz yok. Çevre ilçelerde bu sorunu görebilirsiniz ama biz bu sorunu aştık. Modern bir otelimiz var. Gelen misafirleri burada ağırlayabiliyoruz. İlçemize kısa zamanda ciddi yatırımlar kazandırdık. Bunları daha ilerilere taşımanın gayreti içindeyiz. Kısa bir süre içerisinde turizmden ciddi pay almayı planlıyoruz. Herkesi ilçemize davet ediyoruz. Eminim ki ilçemizi ziyaret edenler buradan memnun ayrılacaktır." diye konuştu.

Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor


Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor



Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor



Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor



Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor

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