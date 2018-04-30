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Dağınık beyin sendromu nedir

Dağınık beyin sendromu, aynı anda birden fazla işle uğraşan kişilerde görülen bir rahatsızlıktır.

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Çağın en önemli hastalıklarından biri olan dağınık beyin sendromu, aynı anda birden fazla işle uğraşan kişilerde görülür.

Günümüzde çoğu yeri artık açık ofis sistemiyle çalıştığı için çalışanlar sürekli diyalogların geliştiği bir ortamda çalışmak zorunda kalır.

2007 yılında yapılan bir araştırma, çalışmaların üç dakikada bir e-posta gibi nedenlerle sürekli kesintiye uğradığını da belirlemiştir.

Dağınık beyin sendromu nedir

BEYİN GEREKSİZ BİLGİLERİ ELEME YETİSİNİ KAYBEDİYOR

İnsan beyni bir anda birçok işi yapacak donanımda değildir. Bu neden çok işi birlikte sürdürmek veya düşünmek zorunda kalan kişilerde zamanla verim düşer, yaratıcılıkta eksiklik başlar. Kişi yüzeysel düşünür ve beyin gereksiz bilgileri eleyemez.

Dağınık beyin sendromu nedir

KARMAŞADAN UZAK DURUN

Bu sendroma yakalanmamak için çalışılan ortamdaki odaklanmayı engelleyecek etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir.

E-posta, mesaj gibi uyarılar kapatılarak odaklanma tek noktada toplanmalı, kişi karmaşadan kendini uzak tutmalı ve dikkat dağıtan işleri ayrıştırarak çalışmalıdır.

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