Dağistan lideri görevi bıraktı

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Abdulatipov'un erken emeklilik talebini kabul ettiği belirtildi.

VEKALETEN ATAMA YAPILDI

Açıklamada, bir sonraki seçime kadar Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başına vekaleten Vladimir Vasiliyev'in atandığı kaydedildi.

Gelecek yıl başkanlık seçimlerinin düzenleneceği Rusya'da, son seçimlerde düşük oy alınan bölgelerdeki liderler ve valilerden bazılarının görevlerine son verildi. Bu kapsamda Samara Bölgesi Valisi Nikolay Merkuşkin, Nijniy Novgorod Valisi Valeriy Şantsev ve Krasnoyarsk Valisi Viktor Tolokonskiy, Yamalo-Nenets Valisi İgor Kolin görevlerinden alınmıştı.