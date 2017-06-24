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Dağlıca'daki Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı mesajı 

Mehmetçik, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere ailelerinin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

24.06.2017 - 17:33
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Zorlu şartlar altına vatani görevini yapan Mehmetçik'ler, ailelerine bayram mesajı gönderdi.

"ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUZ"

Dağlıca 6.Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 2522 rakımlı Oramar Üs Bölgesi Komutanı Üsteğmen Samet Aydın, "Başta tüm şehit anne ve babalarının ve buradaki bütün askerlerin kıymetli ailelerinin ellerinden öpüyor, bu vesile ile bayramlarını kutluyorum. Milletimizin gözü arkada kalmasın biz burda görevimizin başındayız." dedi.

Dağlıca'daki Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı mesajı 

"ALLAH MİLLETİMİZİ MUSİBETLERDEN KORUSUN"


Dağlıca 6.Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Ömer İsi'nin Denizli'de yaşayan ailesine gönderdiği Ramazan Bayramı mesajı şöyle; "Güzellik birlik beraberlik dolu herzaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyorum.  Büyüklerimin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Yüce Allah ülkemizi milletimizi ordumuzu emniyet güçlerimizi her türlü görünür görünmez musibetlerden korusun. Devletimize zeval vermesin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum mutlu bayramlar."

Dağlıca'daki Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı mesajı 

"DAĞLICA'DAN SELAM OLSUN"

Uzman Çavuş Semih Kevük ise "Başta şehit, gazi ve kendi ailem olmak üzere tüm evlat yolu gözleyip kokusuna hasret kalan fedakâr anne, baba, eşlerin ve geleceğimiz olan çocukların mübarek Ramazan Bayramı'nı saygı ve hürmetle kutlar, bu mübarek bayramın ülkemize huzur mutluluk esenlikler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim.  Bayramınız mübarek olsun.  Dağlıca'dan tüm Türk İslam coğrafyasına selam olsun. Allaha emanet olun." dedi.

Dağlıca'daki Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı mesajı 


Dağlıca'daki Mehmetçik'ten Ramazan Bayramı mesajı 


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