Daha iyi anlamak için: 100 Soruda Oğuz Atay

Kendisi de romanlar yazan Selçuk Orhan, bu kez anlaşılmayı beklemiş ünlü romancı Oğuz Atay hakkında derin bir araştırmanın sonucunda tamamlamış eserini. Bu sebepten 100 Soruda Oğuz Atay’ı, iyi bir romancının, büyük bir romancıyı değerlendirdiği detaylı bir çalışma olarak değerlendirmek, yerinde olacaktır.

Keyifli bir anlatımla okuyucusuyla buluşan bu kitap, Atay’ın tüm eleştirisinin ardında gizlenmiş kişisel ve sosyal tüm soruların cevaplarını içeriyor…

(Selçuk Orhan)

100 SORUDA OĞUZ ATAY

Atay’ın sevdikleri, sevmedikleri, düşündükleri, savundukları… Her şey, her yönüyle Orhan’ın kaleminden bu eserde. Orhan, Atay’ın hayat içerisinde kişisel, edebi ve sosyal varlığını akla gelmesi zor sorulara doğru cevapları vererek çözümlüyor.

Atay’ın bir zamanlar anlaşılmamış olmasına rağmen 80’lerde aniden yükselişi, değerinin sonradan anlaşılması, Orhan’ın dikkatli kaleminden sunuluyor okuyucuya. Okuyucusunun merakını keyifli bir dille gideren Orhan, Atay’ın geç başlayıp erken biten, kendisinin hiç öğrenemediği şöhretine bir selam gönderiyor. Atay’ın serüveni bugün hala devam ederken, 100 soruda Orhan’ın kaleminden onu çözümlemek düşüyor bizlere…

100 Soruda Oğuz Atay

Selçuk Orhan

Karakarga Yay.

S.: 272

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Damla Karakuş

[email protected]

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