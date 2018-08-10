Daha önce yayımlanmamış öykülerle: Beklenmeyen Şahit

1920’lerin Londrası’nda geçen bu sarsıcı hikayede, Agatha Christie’nin ilk defa karşılaşacağınız gizemli karakterleri sizi yine şaşırtacak.
(Agatha Christie)
BEKLENMEYEN ŞAHİT
Şehirdeki büyük bir evde Emily French adında zengin ve yaşlı bir kadın, şok edici bir cinayete kurban gitmiştir. Evin tüylü halıları, cinayetin tüm tablosunu üzerinde taşır.
Tüm kanıtlar bu acımasız cinayeti yakışıklı genç Leonard Vole’un işlediğine işaret etmektedir. Kurban, Vole’ye yüklü bir miras bırakmıştır.
Vole ise, gizemli eşi Romaine’in tanıklığı ile aklanacağına emindir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz ve dava, mahkemede akıl almaz bir yöne sürüklenir…
Nefesinizi tutacağınız bir Agatha Christie romanına hazırlanın…
Beklenmeyen Şahit ve Diğer Öyküler
Agatha Christie
Çev.: Çiğdem Öztekin
Altın Kitaplar
S.: 280
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Damla Karakuş
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