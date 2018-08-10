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Daha önce yayımlanmamış öykülerle: Beklenmeyen Şahit

Agatha Christie’nin Beklenmeyen Şahit’inde bu kez Hercule Poirot’un yeni bir macerasına, daha önce yayımlanmış öykülerle tanıklık edeceksiniz.

Özel İçerik | 10.08.2018 - 14:33..
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beklenmeyen şahit

1920’lerin Londrası’nda geçen bu sarsıcı hikayede, Agatha Christie’nin ilk defa karşılaşacağınız gizemli karakterleri sizi yine şaşırtacak.

Beklenmeyen Şahit - Agatha Christie

(Agatha Christie)

BEKLENMEYEN ŞAHİT

Şehirdeki büyük bir evde Emily French adında zengin ve yaşlı bir kadın, şok edici bir cinayete kurban gitmiştir. Evin tüylü halıları, cinayetin tüm tablosunu üzerinde taşır.

Tüm kanıtlar bu acımasız cinayeti yakışıklı genç Leonard Vole’un işlediğine işaret etmektedir. Kurban, Vole’ye yüklü bir miras bırakmıştır.

Vole ise, gizemli eşi Romaine’in tanıklığı ile aklanacağına emindir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz ve dava, mahkemede akıl almaz bir yöne sürüklenir…

Nefesinizi tutacağınız bir Agatha Christie romanına hazırlanın…

Beklenmeyen Şahit - Agatha Christie

Beklenmeyen Şahit ve Diğer Öyküler

Agatha Christie

Çev.: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar

S.: 280

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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