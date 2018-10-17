Dahi piyanist Elif Işıl, ABD'de finale kaldı

Antalyalı Elif Işıl Karakaş, dördüncü sınıf öğrencisiyken, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM tarafından keşfedildi.

Elif Işıl, dördüncü sınıftan geçen yıla kadar yaklaşık 4 yıl BİLSEM'in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı.

ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERDİ

Elif Işıl, piyanoya ilgisiyle de tanınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in desteğiyle geçen yıl ABD'de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması'nda 130 kişi arasında 6'ncı olmayı başardı.

Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda birinci olan Elif Işıl, Türkiye ve Antalya'nın gururu oldu.

EĞİTİM BURSU KAZANDI

Geçen yıl elde ettiği başarı sonrasında Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir konser veren ve ABD'de burslu eğitim hakkı da kazanan Elif Işıl, Teksas'taki eğitimi sırasında ABD'nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor.

Haftada iki saat şehir kütüphanesinde de çocuklar için çalışmalar yaparak, birçok gönüllü projede yer alan Elif Işıl'dan bu yıl da güzel haberler geliyor.



