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Daily Mail Melania Trump'a tazminat ödeyecek

İngiliz gazetesi Daily Mail, Melania Trump ile ilgili yaptığı bir haber yüzünden ceza aldı.

12.04.2017 - 15:00
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  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın İngiliz gazetesi Daily Mail ile yaşadığı kriz çözüldü.

Daily Mail Melania Trump'a tazminat ödeyecek

TÜM BEDELLERİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Daily Mail, First Lady Melania Trump'a yaptıkları haberle ilgili olarak oluşan zararı ve diğer tüm bedelleri ödemeyi kabul etti.

Gazete ayrıca, yazılı baskısında ve internet sayfasında bir düzeltme yayınlayacağını ve Melania Trump'tan özür dileneceğini duyurdu.

Daily Mail Melania Trump'a tazminat ödeyecek

2,9 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Gazetenin, Bayan Trump'a 2.9 milyon dolar tazminat ödeyeceği belirtildi. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, 1990'lı yıllarda Melania Trump'ın modellik değil "elitlere eskortluk" yaptığını ileri sürmüştü. Haber üzerine, Melania Trump Daily Mail'e 150 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

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