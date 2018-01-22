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Daily Sabah'tan kara propagandaya karşı özel ekip

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde İngilizce, Almanca ve Arapça yayın yapan Daily Sabah gazetesi Afrin operasyonuyla birlikte başlayan kara propagandaya karşı ekip kurdu.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 15:32..
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Dünyada Türkiye’yi yakından takip edenlerin en etkili haber kaynağı olan Daily Sabah, Afrin operasyonunun başlamasının ardından sosyal medyada yayılan ve Türkiye’yi karalamayı amaçlayan yalan haber ve sahte görüntülere karşı mücadele ekibi kurdu.

Daily Sabah'tan kara propagandaya karşı özel ekip

3 DİLDE KARA PROPAGANDA İFŞASI

İngilizce, Almanca ve Arapça yayın yapan Daily Sabah zeytin dalı operasyonu süresince dezenformasyonu önlemeyi ve sosyal medyada çıkan yalan haberlere karşı okuyuculara doğru bilgiyi vermeyi amaçlıyor.

Deneyimli editörlerden oluşan Daily Sabah “Fact Check” ekibi, PKK/PYD terör örgütü bağlantılı ve bunlara sempati duyan hesaplarda paylaşılan yalanları tespit ederek, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili kara propagandayı etkisizleştirmeyi ve operasyona dair doğru bilgileri dünyaya doğru aktarmayı hedefliyor.

KARA PROPAGANDAYA KARŞI SALT GERÇEKLER

Operasyona özel kurulan ekip, sosyal medya ile yerli ve yabancı haber kaynaklarını tarayarak, yalan haberleri tespit ediyor ve doğrusunu okuyucu ile buluşturuyor.

Daily Sabah'tan kara propagandaya karşı özel ekip

Zeytin Dalı Operasyonu başlar başlamaz ortaya atılan ve uluslararası kamuoyunu Türkiye’ye düşman etme amacını taşıyan yalanlardan biri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hava operasyonları ve top atışlarının sivil kayıplara neden olduğu iddiasıydı.

Bu amaçla YPG bağlantılı hesaplardan yayınlanan ve en fazla ilgi çeken fotoğraflardan biri, Afrin’de yaralandığı iddia edilen, başı kan içinde bir çocuk görüntüsüydü. Ancak DS Fact Check ekibi, fotoğrafın Halep’te Esad’ın topçu ateşinden sonra başından yaralanan bir çocuğun görüntüsü olduğunu ortaya çıkardı.

Daily Sabah'tan kara propagandaya karşı özel ekip

Açıkça PYD bağlantılı olan PYD_Rojava isimli bir diğer hesaptan paylaşılan, Afrin’deki sivillerin evlerinin zarar gördüğüne dair fotoğrafın ise Kuveyt’te 2016’da çıkan bir yangına ait olduğu belirlendi.

Operasyon ile oluşturulmak istenen bir başka algı ise Türk kuvvetlerinin ağır zayiat verdikleri yönünde. Bu amaçla paylaşılan yanan zırhlı araç görüntüsünün ise Yemen’de çekildiği ortaya çıkarıldı.

Daily Sabah, operasyon hakkında en doğru ve güncel bilgileri aktarmaya devam ederken Fact Check ekibi de operasyon boyunca yayılan yalan haberleri ve kara propagandayı takip ederek bu alandaki bilgi kirliliğinin önüne geçecek.

Daily Sabah'tan kara propagandaya karşı özel ekip

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