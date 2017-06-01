Daily Telegraph: AB-Türkiye anlaşması başarılı oldu

The Daily Telegraph gazetesinin Birleşmiş Milletler verilerinden derlediği habere göre, 2017 yılının ilk dört ayında İspanya kıyılarına ulaşan mültecilerin sayısı üçe katlanarak 3 bin 300'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemde bu sayı 1.063 olmuştu.

156 BİNDEN 7 BİNE DÜŞTÜ

Aynı dönemde Türkiye'den Avrupa'ya Yunanistan üzerinden geçen mülteci sayısının ise 156 binden yaklaşık 7 bine gerilediğine dikkat çekildi.

The Daily Telegraph, Avrupa'ya deniz yoluyla geçenlerin yüzde 80'inin halen İtalya üzerinden kıtaya ulaştıklarını ancak Fas'tan İspanya'ya geçişlerin giderek arttığını vurguladı.

Haberde, "Fas-İspanya rotasının giderek daha çok tercih edilmesinin nedenleri arasında Yunanistan ve Balkanlar üzerinden yapılan geçişlerin kapatılma çabalarının etkili olması gösteriliyor. AB'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma, bu rotadan yapılan geçişlerde önemli bir düşüşe neden olduğu" belirtildi.

Türkiye ile AB arasında varılan anlaşma kapsamında deniz yoluyla Yunan adalarına ulaşan Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesi ve bunun karşılığında da Türkiye'nin kabul ettiği her bir Suriyeli göçmen için AB ülkelerinin de Türkiye'deki mülteci kamplarında bulunan kayıtlı Suriyelilerden bir kişiyi alması öngörülüyor. Söz konusu anlaşma Mart 2016'da yürürlüğe girdi.

Mültecilerin Almanya'ya gidiş yolu;

İSPANYA AÇIKLARINDA DENİZ KAZALARI DA ARTTI

The Daily Telegraph haberinde, son dönemde İspanya açıklarında gemi kazalarının arttığına da dikkat çekti. Çarşamba günü İspanyol sahil güvenlik ekiplerinin Alboran adası açıklarında 100 mülteciyi kurtardığı ve Pazar günü de 34 kişi taşıyan bir botta yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, İspanya'nın artık karasularında en fazla göçmenin yaşamını yitirdiği ülke olduğu ifade edildi. Daha önce bu ülkenin Yunanistan olduğu belirtildi. Yılbaşından bu yana İspanya açıklarında Akdeniz'de 51 göçmen hayatını kaybederken, Ege Denizi'ndeki can kaybı ise 37 oldu.

Haberde, Fas'tan İspanya üzerinden Avrupa'ya geçiş rotasını ağırlıklı olarak Sahraaltı Afrika bölgesinden gelenlerin kullandığı ancak Suriyelilerin de zaman zaman bu rotayı tercih ettiğinin bilindiği ifade edildi. Geçmişte bu rotadan ekonomik nedenlerden dolayı Avrupa'ya geçmek isteyen Kuzey Afrikalılar geçiş yapıyordu. Ancak Mali, Sudan, Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde yaşanan çatışmalar buradan Avrupa'ya doğru bir göç akınının doğmasına neden oldu.

"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM"

The Daily Telegraph'a konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Maria J Vega, "Çok endişe verici bir durumla karşı karşıyayız. Bu artış, giderek daha fazla insanın umarsızca güvenli ülkelere geçmeye çalıştığını ve canlarını insan kaçakçılarının ellerine teslim ederek hayatlarını riske attığını gösteriyor." dedi.