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Daimler AG 3 milyondan fazla Mercedes’i geri çağırıyor

Alman otomobil üreticisi, Avrupa'daki 3 milyondan fazla dizel motorlu aracı, emisyon değerlerini iyileştirmek için gönüllü olarak çağıracak.

18.07.2017 - 23:04
  1. Haberler
  2. Otomobil

Mercedes-Benz ve Smart markalarını bünyesinde bulunduran Daimler AG’den yapılan açıklamada, şirketin mart ayından bu yana, kompakt sınıf otomobillerindeki Mercedes-Benz müşterilerine bir motor versiyonu için NOx emisyonlarında iyileştirme önerdiği ve bu araçların yaklaşık yüzde 45'inin güncellendiği ifade edildi.

V-Serisi müşterileri için de gönüllü hizmet işlemi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar Almanya'daki araçların yaklaşık yüzde 75'inin bu kapsamda işlem gördüğü vurgulandı.

Ek model serilerindeki emisyonların da etkin bir şekilde iyileştirilebilmesi için 3 milyonun üzerinde Mercedes-Benz aracın gönüllü olarak geri çağırılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Avrupa'da neredeyse tüm AB5 ve AB6 araçları için alınacak tedbirler, Alman düzenleyici makamlarla yakın iş birliği içinde gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirketin emisyon değerlerinde iyileştirme işleminin 220 milyon avroyu bulacağına işaret edilerek, işlemlerin gelecek haftalarda başlayacağı ve müşteriler için ücretsiz olacağı belirtildi.

"DİZEL MOTOR TARTIŞMASI KAMUOYUNDA BELİRSİZLİĞE NEDEN OLDU"

Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, konuya ilişkin açıklamasında, Yönetim Kurulunun, dizel motorlar için kapsamlı bir planı onayladığını bildirdi.

Kamuoyunda dizel motorlar hakkındaki tartışmaların özellikle müşteriler için belirsizlik oluşturduğuna dikkati çeken Zetsche, “Bu nedenle, dizel otomobil sürücülerine güvence vermek ve dizel teknolojisine olan güveni güçlendirmek için ilave tedbirler alınmasına karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan mayıs ayı sonlarında Stuttgart Savcılığı, Mercedes'i bünyesinde bulunduran Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin ofislerinde dizel araçlarla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve yanıltıcı reklam şüphesiyle arama yapmıştı.

Şirket ise soruşturmalar konusunda yetkililerle tamamen iş birliği içinde olduğunu açıklamıştı.

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