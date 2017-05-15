Daireden 18 saksı hint keneviri ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah erken saatlerde 27 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Ihlamur Sitesi'ndeki bir dairede de arama yapıldı.

64 KÖK HİNT KENEVİRİ, BONZAİ AĞACI ELE GEÇİRİLDİ

Çilingir yardımıyla kapısı açılan dairede 19 adet büyük boy saksıda yetiştirilen ve çimlenmeye bırakılan toplam esrar yapımında kullunalın 64 kök hint keneviri, 1 bonzai ağacı, 5 çuval hint keneviri yetiştirmek için kum, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan kimyasal maddenin bulunduğu enjektör, evin oturma odasında büyük boy bonzai tablosu bulundu.

DEĞERİ 500 BİN LİRA

Dairedeki uyuşturucu maddeler ile düzeneğinin değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi. Dairenin sahibinin ise birçok suçtan arama kararı bulunan Halit G. (40) olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği saksılar, Kocasinan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gelen ziraat mühendislerinin yaptığı inceleme sonrası polis aracına götürüldü.

15 GÖZALTI

Öte yandan, diğer adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda bıçak ve toz esrar ele geçirildi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

















