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Dakota Johnson: Psikolojik tedavi gördüm

ABD’li oyuncu Dakota Johnson, oynadığı filmlerden sonra psikolojik destek aldığını söyledi.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 12:01..
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Dakota Johnson: Psikolojik tedavi gördüm

İtalyan yönetmen Dario Argento tarafından çekilen 1977 yapımı kült korku filmi Suspiria'nın yeniden çevriminde başrolde yer alan Dakota Johnson filmin çekim süreciyle ilgili samimi açıklamlarda bulundu.

Almanya'daki bir dans okuluna gelen Amerikalı bir balerini canladırdığı filmin kendisini çok zorladığını belirten Johnson, çekimlerin ardından psikolojik terapi gördüğünü açıkladı.

Dakota Johnson: Psikolojik tedavi gördüm

"ÇEKİMLER BENİ MAHVETTİ"

"Hava dondurucu şekilde soğuktu. Otelin her yerinden elektrik kabloları sarkıyordu ve herkes birbirine şok dalgaları veriyordu. Çekimler beni mahvetti."

Dakota Johnson daha önce rol aldığı Grinin Elli Tonu ve devam filmleri için de psikolojik destek aldığını söylemişti.

Dakota Johnson: Psikolojik tedavi gördüm

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