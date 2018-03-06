Dalaman'a şehit ateşi düştü

Afrin kırsalının Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde 1 Mart Perşembe günü, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit olmuş, 13 askerimiz ise yaralanmıştı.
Yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Fuat Demir, bu sabah saat 11 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.
ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Acı haber, Uzman Onbaşı Fuat Demir'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı.
Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi.
Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.