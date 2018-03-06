Dalaman'a şehit ateşi düştü

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 biksi makineli tüfek, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat, 12 roketatar mühimmatı ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güney Kore, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'la yapılan görüşmeden Kuzey Kore'nin ABD'yle nükleer silahsızlanma konusunda görüşme yapmayı kabul ettiğini belirtti.

Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi kabul etti

Uzmanlar, yedi gün boyunca aç karnına içilen sıcak tuzlu suyun, vücudun her hücresini iyileştirebileceğini söylüyor.

1 Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

2 Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı Dubai merkezli MBC televizyon grubunun Türk dizilerini kaldırması kararı tartışmalara konu olurken, dizilerin kaldırılma nedenine ilişkin kirli bir anlaşma ortaya çıktı.

3 Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı Kanser tedavisi gördükten sonra yazılarına yeniden başlayan Bekir Coşkun, Afrin operasyonunun tartışılamamasının sorun olduğunu yazdı.

4 Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Menbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.

5 Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama Mısır'ı ziyaret eden Suudi veliaht prensi Salman bin Muhammed, Türkiye hakkında küstah sözler sarf etti. Suudi prens Türkiye, Katar ve İran için şeytan üçgeni ifadesini kullandı.

6 Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar Yıllardır iç savaşta olan ülkede halkını katleden Esad'a yardımlarını kesmeyen Tahran yönetimi, borçları petrol ve gaz olarak geri almayı planlıyor.