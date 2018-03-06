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Dalaman'a şehit ateşi düştü

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

DHA | 06.03.2018 - 15:35..
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Afrin kırsalının Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde 1 Mart Perşembe günü, PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit olmuş, 13 askerimiz ise yaralanmıştı.

Yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Fuat Demir, bu sabah saat 11 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Dalaman'a şehit ateşi düştü

ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Acı haber, Uzman Onbaşı Fuat Demir'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı.

Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi.

Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.

Dalaman'a şehit ateşi düştü

Dalaman'a şehit ateşi düştü

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