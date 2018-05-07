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Dalgıçlar eğitimde ölü caretta caretta buldu

Aydın Kuşadası'ndaki dalış merkezinde günlük eğitimler sırasında ölü deniz kaplumbağası bulundu.

DHA | 07.05.2018 - 18:14..
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Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı'nda dalış eğitimi için kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklaşan dalış eğitmeni Kubilay Akgür, dalgıçlar Mesut Sabahile ve İbrahim Kanbur, denizde bir kaplumbağa ile karşılaştı.

KAPLUMBAĞANIN ÖLÇÜLERİ ALINDI

Yaralı sanarak yanına yaklaştıkları caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının öldüğünü gören dalgıçlar, kaplumbağayı alarak kıyıya çıkardıktan sonra Eko- Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Kaplumbağanın olduğu yere gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, önce kaplumbağanın ölçülerini aldı.

Dalgıçlar eğitimde ölü caretta caretta buldu

İLK İNCELEMEDE SONUÇ PARAGAT İĞNESİ

Kaplumbağa üzerinde yapılan ilk incelemede ölüm nedeninin paragat iğnesi olduğunu tespit eden Sürücü, kaplumbağadan doku örneği aldıktan sonra kaplumbağanın kesin ölüm nedeni ve üzerinde araştırma yapılması için DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) göndermek üzere teslim aldı.

Dalgıçlar eğitimde ölü caretta caretta buldu

EKODOSD Başkanı Sürücü, "Yetişkin bir iribaş deniz kaplumbağası. Paragat oltalarını yutmuş. Kaplumbağadan doku örneği alarak kıyılarımızdaki kaplumbağaların DNA araştırması yapan ADÜ Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a ileteceğiz. Hangi kıyılardan ülkemize geldikleri konusunda bir araştırma yapılıyor. Kaplumbağayı ise DEKAMER'e göndereceğiz. Dalgıçlarımızın duyarlılığına teşekkür ederiz" dedi.

Dalgıçlar eğitimde ölü caretta caretta buldu

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