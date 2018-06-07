Dallas'a dev dolu taneleri yağdı

ABD’nin en kalabalık eyaletlerinden Teksas’ta neredeyse bir avuç büyüklüğünde kuvvetli dolu yağdı.

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

Texas eyaletinin kuzey bölgelerinde dün geceender görülen kuvvetli meteorolojik hadiseler yaşandı. Dallas’ta havanın ani sıcaklık değişimine uğramasıyla birlikte sert dolu yağışı görüldü. Elma ve beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı yüz milyonlarca dolar zarara neden oldu.

Dolu tanelerinin birçok ev, işyeri ve aracın camlarının kırılmasına neden olduğu ve birçok evin çatısına zarar verdiği gözlemlendi.