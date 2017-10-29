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Dalyan Caretta Run Yoga etkinliği

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "Güneşi selamlıyoruz" sloganıyla 200 kişinin katıldığı Caretta Run Yoga etkinliği düzenlendi.

29.10.2017 - 14:10
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Interval Events ve Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği (DOKTOB) iş birliğinde Dalyan Mahallesi İztuzu Plajı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, yerli ve yabancı 200 kişi katıldı.

2 bin 500 yıllık Kaya Mezarları önünde toplananlar, teknelerle Dalyan Kanalı'ndan İztuzu Plajı’na ulaştı. Yoga eğitmeni Burak Değeryüz eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar deniz manzarası eşliğinde yoga yaptı.

"DALGA SESLERİ EŞLİĞİNDE YOGA"

Interval Events Yarış Direktörü Kürşat Burak Duygulu yaptığı açıklamada, bu yıl Dalyan Caretta Run Yoga etkinliğini ikinci kez düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Amacımız Dalyan gibi muhteşem bir doğayı sporcularımıza tanıtmak. Onların bu muhteşem parkuru ve doğayı tanımalarına fırsat vermek. Maraton sonrasında dinlenmek ve kasların açılmasını sağlamak için arkadaşlarımızı buraya yogaya getirdik. Burada dalga sesleri eşliğinde deniz, kum, güneşin tadını doyasıya çıkararak yoga yaptılar."

Dalyan Caretta Run Yoga etkinliği

Duygulu, etkinliğe 200 kişinin katıldığına işaret ederek program sonunda katılımcıların Dalyan ve çevresindeki güzellikleri görme fırsatı bulacağını ifade etti.

"RAHATLAMALARINI VE EĞLENMELERİNİ İSTEDİK"

Yoga eğitmeni Burak Değeryüz ise Dalyan Caretta Run etkinliği için Dalyan’a geldiğini dile getirerek "Katılımcılar dün koştular. Bugün 1 saat boyunca bellerini, bacaklarını ve vücutlarının birçok bölgesindeki kasları açmayı hedefledik. Biraz onları rahatlatmayı ve tekrar bedenleriyle bağlantı kurmalarını istedik. Bu muhteşem sahilde onların rahatlamalarını ve eğlenmelerini istedik." dedi.

Dalyan Caretta Run Yoga etkinliği

Dalyan Caretta Run Yoga etkinliği

Dalyan Caretta Run Yoga etkinliği

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