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Dalyan Kitap Günleri’ne yoğun ilgi

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dalyan Kitap Günleri yoğun katılımla devam ediyor.

İHA | 11.08.2018 - 12:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Dalyan Meydanında, etkinliğe katılan yayın evlerince açılan stantlar ilk saatlerden itibaren yerli ve yabancı kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 20 yayın evi ve 10 yazarın katıldığı kitap günlerinde sergi, söyleşi, imza günleri ve dinletiler gerçekleştirilecek.

Fuarın organizasyonunu üstlenen SNS Fuarcılık’ın ortağı Naime Simsaroğlu, kış aylarında büyük kentlerde gerçekleştirdikleri fuarları, yaz aylarında sahil beldelerinde düzenlediklerini aktardı.

Dalyan Kitap Günleri’ne yoğun ilgi

12 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Dalyan Kitap Günlerinde, on binlerce kitap ve ünlü yazarlar 12 Ağustos'a kadar kitapseverlerle buluşacak.

Dalyan Kitap Günleri’ne yoğun ilgi


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