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Damada egzoz ve yangın tüpü hediye ettiler

Niğde'de Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut evlendi. Arkadaşları damat Onur Turgut'a takı yerine çifte egzoz ve yangın tüpü verdi.

İHA | 16.10.2018 - 11:09..
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Niğde’de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takı töreni sırasında, davetlilerin şaşkın bakışları altında genç çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.

"HERKES EĞLENDİ"

Damadın arkadaşı ve olayın fikir babası Ömer Yücel, Dinamit Gençlik adı altında gruplarının olduğunu ve grup üyesi 8 arkadaşın birbirlerini çok sevdiğini söyledi.

Geçen yıl bir başka arkadaşlarının düğününde de yangın tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, "Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egzoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz." dedi.

Damada egzoz ve yangın tüpü hediye ettiler

"ARABAMA TAKTIRACAĞIM"

Durum karşısında şaşkına dönen damat Onur Turgut, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egzozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum." dedi. Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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