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Damadı hızarla tıraş ettiler

Çorum’da geçen hafta sonu dünya evine giren Resul Nacar’ın damat tıraşını arkadaşları hızarla yapıp bu anları kamerayla kaydetti.

09.11.2017 - 16:19
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Çorum'da geçen hafta düzenlenen törenle Resul-Ayşe Nacar çifti, dünya evine girdi. Düğün öncesi Resul Nacar, ilginç bir yöntemle damat tıraşı oldu.

Arkadaşları Nacar’ı bir sandalyeye oturtarak hızar ile tıraş etti. Nacar'ın zaman zaman zor anlar yaşadığı bu tehlikeli tıraş, bir arkadaşı tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Damadı hızarla tıraş ettiler

"DERLERDİ, İNANMAZDIM"

Arkadaşının, daha önce kendisinin damat tıraşını hızarla yapacağını söylediğini belirten Resul Nacar, "Arkadaşım Fatin Özkan, sanayi sitesinde römork işleri yapar. Bana hep şunu söylerdi. 'Senin düğününde seni kılıç ve hızar ile tıraş edeceğim' diye. Ben de inanmazdım. O gece de Fatih elinde kılıç ve hızar ile gelince şok oldum. Beni tıraş etmeye başlayınca da korttum. Şükürler olsun, sakatlık olmadan da halledildi.” dedi.

Motorlu testere ile damat traşı VİDEO

Damadı hızarla tıraş ettiler

Damadı hızarla tıraş ettiler

Damadı hızarla tıraş ettiler

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