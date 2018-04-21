Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

Fikret Orman, derbide yaşanan olayların kumpas olduğunu kabul ederken, sorumlusunun yine de Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

Manisa'da nikah memurunun sorusuna damat, "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah iptal oldu.

8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 polis memuru tutuklanırken, 2 polis memuru ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

1 Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in yerde yatan bedenine kurşun sıkan Mihrali Atmaca'nın annesi Nedim Şener'e hakaret edince tokat gibi bir cevap aldı.

2 Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın Kırgızistan'da üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türk dünyasına borcunuz var, ilim yapın ve çok çalışın" ifadelerini kullandı.

3 Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı Fenerbahçe derbisinde başına atılan yabancı bir cisimle yaralanan Şenol Güneş, kendisine geçmiş olsun telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmalarını anlattı.

4 Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı Öztürk Yılmaz ile Didem Engin'in Cumhurbaşkanlığına aday olmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü, "Bunları ciddiye almayın" dedi.

5 Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi Olaylı derbinin hakemi Mete Kalkavan raporunda, "Şenol Güneş'i yerde yatarken gördüm ve maçı tatil ettim" ifadelerini kullandı.

6 Murat Boz ayrılık haberlerini doğruladı Aslı Enver ile ilişkisine son veren Murat Boz, "Böyle olması gerekiyormuş, söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.