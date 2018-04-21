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Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

Manisa'da nikah memurunun sorusuna damat, "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah iptal oldu.

AA | 21.04.2018 - 19:16..
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde damadın cevabı nikahı iptal ettirdi.

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu.

Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

NİKAH MEMURU İKNA OLMADI

Nikah memuru Ali Akça’nın "Hatice Koşman’ı eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça’yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi

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