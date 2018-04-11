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Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

Türklerin yurtdışında mutfaklarına aşina olabilecekleri ülkeler çok yok malum. Ermeni, Rum, Türk ve Arap mutfaklarının yemeklerinin birbirine karıştığı lezzetlere asla hayır diyemiyoruz.

Özel Haber | 11.04.2018 - 10:39..
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Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

Aybüke SENGİR / [email protected]

Damak tadımıza en uygun yerler komşu ülkelerimiz, yani Osmanlı’nın hükmünü sürdürmüş olduğu bölgelerde damak tadınıza uygun olan lezzetleri bulacaksınız. Hatta bu bölgelerde hiç yabancılık çekmeyeceksiniz.

BALKAN ÜLKERİ DE AYNI BİZ

Balkanlar’ın doğusuna gittiğinizde oradaki eşsiz yemekleri tadabilirsiniz. Sonrasında biraz batıya yönelip Avrupai lezzetler, Kuzey kesimine gittiğinizde ise daha samimi lokantalarda ev yemekleri sizi bekliyor. Son olarak Güney kısmını ziyaret ederek Akdeniz’in deniz ürünlerinin tadına bakabilirsiniz. Türk ve Akdeniz mutfaklarının harmanlandığı geleneksel Balkan mutfağında hiç yabancılık çekmeyeceğinize emin olun.

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

Eski Osmanlı mutfağında yaygın olan, beyaz peynir, kıyılmış et veya sebze ile doldurulabilen burek, bizdeki adıyla börek, Balkan mutfağının en popüler ayaküstü atıştırmalığı.  Vizesiz Balkanlar turunuzda en çok musakka yemeğine rastlayacağınız ülke de Yunanistan olacak. Oradaki yemeklerin isimleri bile neredeyse aynı. Bizdeki çoğu balık adlarının ismi Yunancadan geliyor. Aynı şekilde bizden de onlara birçok yemek ismi geçti. Köftesinden tutun cacığına kadar ortak lezzetleri paylaşıyoruz.

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

AVRUPA'DA AKDENİZ MUTFAĞI HAKİM

Hafif yiyecekleri ile meşhur olan Akdeniz mutfağı da bizim damak zevkimize bayağı yakın. İtalyanların ve İspanyolların yaptığı geleneksel yemekler bizim insanlarımız tarafından da çok seviliyor. Pizza, makarna, balık türleri, zeytinyağlı yemekler, soslar ve pide gibi birçok yemek, bizimle yüzlerce ortak özelliğe sahip. Mesela İtalyanların meşhur raviolisi bizim mantımızın neredeyse aynısı… Avrupa’nın metropollerinde bu tip yemekleri bulmanız mümkün olduğu için aç kalmayacağınız garanti.

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

YUNANİSTAN'IN ZEYTİNYAĞLILARI

Son yıllarda Türkler için en popüler tatil rotalarından Yunanistan’da, bizi çeken birşey daha varsa o da mutfak kültürlerimiz.  Hatta Yunan mutfağı ile ülkemizin mutfağı birebir aynı desek  tuhaf kaçmaz. Mesela zeytinyağlılar, ot yemekleri, balık yemekleri gibi birçok tarifte onlardan etkilenmişiz. Onlar da aynı şekilde Türk kahvesi ve baklavada bizlerden etkilendiği kesin. Yunanistan’a gittiğinizde tavuk döner, et döner, imam bayıldı bile yemeniz mümkün…

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

MEZELERİNE DE AŞİNAYIZ

Yemeklerin yanına gelen en ünlü salatası Horiatiki. Bu salata onlarda ana yemeklerin yanında olmazsa olmazdır. Horiatiki bizdeki Çoban Salata’nın daha iri doğranmış hali oluyor. Ayrıca üzerine ek olarak beyaz peynir, kalamata zeytini ve bol zeytinyağı konuyor.

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

LÜBNAN'LA ORTAK MUTFAK

Antep ve Hatay mutfağına bilen kişiler Lübnan’a gittiğinde kesinlikle yabancılık çekmeyecek.  Beyrut’ta sucuk, pastırma, kebap çeşitleri, fava, fatuş salatası, lahmacun, çoban salata, humus, belli başlı hamur kızartmaları, bamya, yaprak sarma ve içli köfte tarzındaki pek çok yemeği bu bölgelerde bulabiliyorsunuz. Hatta buralarda herhangi bir restoranta girdiğinizde karnınızı rahatlıkla doyurup çıkarsınız.Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

Mesela Musakka Arap mutfağında da çok sevilen bir yemek. Hatta aynı isimle anıyorlar. Bunun yanı sıra bizim içli köftemiz Lübnan, Filistin ve Ürdün’de adı Kıbbe diye geçiyor. Irak’ta da yoğurt bulunuyor. Bu yoğurdu Yunanların yaptığı gibi bizden esinlenerek almışlar. Aynı şekilde künefe, helva ve baklava onlar için de favori tatlı.

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

KARDEŞ ÜLKE KARDEŞ TAD

Azerbaycan’la aynı kültürün etkisiyle büyüdüğümüz için yemek zevklerimiz de hemen hemen benziyor. Örneğin unlu mamullerimiz arasında hiçbir fark yok. Bundan yararlanan Azerbaycan çaktırmadan bizden çöreğimizi almış. Başlangıçlar arasına soktuğu çöreği chorek diyerek, farklı tatlarla birleştirip servis ediyorlar.

Damak tadımızın en yakın olduğu ülkeler

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