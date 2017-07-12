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Damal'da İzmir Marşı

Her yıl Ardahan Damal'da ortaya çıkan Atatürk silüetini izlemeye gelen 5 bin kişi festival alanında etkinlik düzenledi.

12.07.2017 - 01:19
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Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

Bu yıl 21’incisi düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' kapsamında ilk olarak, Damal ormanlığındaki festival alanında etkinlik düzenlendi.

Ardahan'da Atatürk silüetini İzmir Marşı ile karşıladılar VİDEO

YAKLAŞIK 5 KİŞİ KATILDI

Şenliğe, Vali Mehmet Emin Bilmez, Damal Kaymakamı Vedat Yılmaz, Damal Belediye Başkanı CHP'li Ergin Önal ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Damal'da İzmir Marşı

Festival alanındaki programın ardından Atatürk'ün silüetini izlemek için ilçeye bağlı Ata Mahallesi'ndeki seyir alanına geçildi. Karadağlar'ın eteklerinde saat 18.00’de yansıyan silueti yüzlerce yerli ve yabancı turist izledi.

İZMİR MARŞI SÖYLEDİLER

Seyir alanını dolduran vatandaşlar Atatürk’ün Karadağ sırtlarına yansıyan siluetini cep telefonlarına kaydetti, özçekim yaptı. Bazı vatandaşlar, silüetin ortaya çıktığı sırada İzmir Marşı'nı söyledi.

Damal'da İzmir Marşı

Atatürk silüetini ilk kez fotoğraflayan Erdoğan Kumru, İstanbul’da ikamet ettiğini, ancak her yıl Atatürk’ün silüetini izlemeye geldiğini belirterek, “1975 yılında Almanya’da yaşayan bir arkadaşım, çocuğunun fotoğrafını çekerek kendisine göndermemi istedi. Fotoğrafları çektiğimde bu gölgenin olduğunu fark ettim. Tekrar geldim ve silüetin yine çıktığını gördüm. Çektiğim fotoları o zamanın Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’a gönderdim. Bu fotoğraflarla çeşitli ödüller kazandım. O zaman bu resimleri Süleyman Demirel’e, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ve birçok kurum ve kuruluşlara gönderdim” diye konuştu.

Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

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