Damar sertliği nedir

Damar sertliği klinik tablo olarak ortaya çıktığı ana kadar, genellikle özgün bir belirti vermeyen bir hastalıktır.

Damar sertliği, diğer hastalıklara nazaran teşhisinde geç kalındığında kalıcı hasarlara ve hatta ölüme bile neden olabilmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Damar sertliği eğer kalpte başlarsa bu çok daha tehlikelidir buna bağlı olarak kalp kası düzenli olarak kasılıp gevşemekte zorluk çeker. Kalp ritmi bozuklukları ve göğüs sıkışması hastalığın en büyük belirtileridir.

Göğüs sıkışmaları birçok insanda görülebilir fakat hastalık aşamasında bu sıkışmalar sürekli ve büyük ağrılar şeklinde yaşanır.

Bacaklarda görülen damar sertliği kasılmalara ve kramplara neden olur bunun için de düzenli egzersiz en büyük yardımcıdır, kalp için de aynı şey söylenebilir düzenli yapılan spor bu hastalığı sizden uzak tutacaktır.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Damar sertliği, bütünüyle tedavi edilemese bile ilerlemesi durdurulabilir ya da yavaşlatılabilir. Kalpteki tıkalı ya da daralmış bölgelere stent, balon yöntemi veya pıhtılı tıkanıklıklarda pıhtıyı emen veya dağıtan cihazlarla açma gibi uygulamalar yapılır.

Sağlıklı beslenme, stresten uzak durmak, sigarayı bırakmak ve egzersiz yapmak damar sertliğine karşı koruma sağlar.

Siyah üzümün kabuk ve çekirdeğindeki resveratrol adlı madde damar sertliğine karşı koruyucu etki gösterir.

Bol sebze ve meyve tüketilmek, az doymuş yağları tercih etmek ve balık tüketilmesi de yardımcı olur.