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Damdan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da evin damından düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

15.05.2017 - 14:45
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Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Kurucuk Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, küçük Ahmet Aslan tek katlı evin damında yalnız başına iken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Damdan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri minik Ahmet'i, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye Ahmet Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Damdan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü

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