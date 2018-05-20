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Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

Sultanbeyli’da seyir halinde damperi açılan kamyonun, yaya üst geçidine çarptığı anlar kamera tarafından kaydedildi.

İHA | 20.05.2018 - 08:54..
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Sultanbeyli TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada seyir halindeki Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açılmasıyla yaya üst geçidine çarpmış, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı-VİDEO

KAMYON METRELER SONRA DURUYOR

İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık halde seyreden kamyon, büyük bir gürültüyle üst geçide çarpıyor. Kamyonun damperi üst geçitte asılı kalırken, yola devam eden kamyon metreler sonra yol kenarında duruyor.

Damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı

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