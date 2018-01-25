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Damperi açılan kamyon direği devirdi

Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önündeki aracın fren yapması sonucu ani fren yapan kamyondaki kişinin kolu damperin kontrol eden kola dokundu, açılan damper yoldaki direği devirdi.

AA | 25.01.2018 - 20:47..
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İstanbul'da Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine giden 34 SP 0127 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, önünde bir aracın durması nedeniyle ani fren yaptı.

AÇILAN DAMPER DİREĞİ DEVİRDİ

Sürücünün yanında oturan kişi, ani fren nedeniyle araç içinde savrularak, damperi kontrol etmeye yarayan kola temas etti. Bu sırada ilerlemeye devam eden kamyonun damperi kalkarak, yoldaki trafik kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Çarpma sonucu yıkılan direk, yola düştü.

Damperi açılan kamyon direği devirdi

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araca sıkışan direğin demirlerinin çıkarılması için çalışma başlattı.

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DİREK KALDIRILDI TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nin Bayrampaşa istikameti trafiğe kapandı. İtfaiyenin vinç yardımıyla direği kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Bu arada, yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar, araçlardan inerek yola yaya devam etti.

Cadde üzerindeki otobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Damperi açılan kamyon direği devirdi

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