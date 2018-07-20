Dang humması Yemen'de 132 kişiye bulaştı

Yüksek sıcaklık ve yağışın bol olduğu yerde çıkan dang humması hastalığının Yemen’in Marib kentinde 132'ye bulaştığı bildirildi.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI YAPILDI

Bakanlık, bölgede kızamık, dang humması vb gibi hastalıkların yoğun olduğu ve acilen önlem alınması gerektiğini açıkladı.

Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı hastalıklarla mücadele edebilmek için devlet kurumları, uluslararası kurumlar ve yerel kuruluşlara çağrıda bulundu.

Sivrisineklerden buluşan dang humması, yağışın ve sıcaklığın bol olduğu yerlerde görülüyor.

2016’DA 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılının ilk altı ayında dang humması hastalığından Yemen’de 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 bin 796 kişinin de hastalık şüphesiyle sağlık merkezlerine başvurduğunu tespit etmişti.