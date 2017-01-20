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Danimarka 18 yaş altı evlilikleri yasakladı

Kabul edilen tasarıya göre Danimarka dışında gerçekleştirilmiş 18 yaş altı evlilikler de Danimarka’da yasal olarak tanınmayacak.

20.01.2017 - 14:59
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danimarka

Yasa tasarısı, Danimarka Göçmen Bakanlığı’nın geçen yıl sığınmacı sistemi içerisinde 27 adet 18 yaş altı evlilik olduğunu açıklayan raporundan sonra hazırlandı.

Daha önce de Metroexpres gazetesinde yayınlanan raporda sığınma başvurusu yapan kız çocukları arasında yaşı 14 olup, kendisinden 10 yaş yada daha fazla yaşta erkeklerle evlendirilmiş çocukların bulunduğu belirtilmişti.

ÇOCUK GELİN OLAYI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bakanlık raporunun yayınlanmasından sonra Danimarka kamu oyunda ‘Çocuk Gelinler’ olayı geniş yankı bulmuş, büyük tepki ile karşılanmıştı.

Kamoyundan gelen tepkilerin ardından Entegrasyon Bakanı Inger Støjberg bu çiftlerin fiziken ayrılmalarını istemiş, ancak yedi ay sonra bu karardan Danimarka Göçmen Dairesi’nin ‘uygulamanın sığınmacı haklarını ihlal ettiği’ni kabul etmesi üzerine hükümet kararıyla vazgeçilmiş, çiftlerin birlikte kalması kabul edilmişti.

Kabul edilen yasa tasarı 18 yaş altı evliliklerin kabul edilebilmesini ‘inandırıcı gerekçeler’ gösterilmesi şartıyla kabul edilebileceğini öngörüyor.

Hukuk ve insan hakları örgütleri ise mevcut yasaların 18 yaş altı çocukların iradeleri dışında evlendirilmelerine karşı zaten yeteri kadar koruyucu kurallar içerdiğini belirterek, yeni bir yasanın zorlanmasını eleştiriyorlar.

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