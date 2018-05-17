Danimarka 60 askerini Irak’tan çekiyor

Haziran 2014’te Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, geçen yılın sonunda örgütün ülkeden çıkarılmasının ardından bölgeden çekilmeye başladı.
SONBAHARDA TÜM ASKERLER GERİ ÇEKİLMİŞ OLACAK
Koalisyon güçlerinde yer alan Danimarka’nın, bugün Irak’taki askerlerinden 60’nı geri çektiğini öğrenildi. Danimarka Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Danimarka, Irak’taki askerlerini sonbaharda tamamen çekeceğini duyurdu.
Danimarka’nın Irak’ta 180 askeri bulunuyor.