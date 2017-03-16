taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.430
USD
3,6841
EURO
3,9514
ALTIN
145,09
PETR
52,4400

Danimarka Göç Bakanı Stöjberg'in sertleştirme sevinci

İnger Stöjberg'in sığınmacılara yönelik yasalarda 50. sertleştirmeyi yapmasını pastayla kutlaması, ülkede tartışmaları beraberinde getirdi.

16.03.2017 - 10:57
  1. Haberler
  2. Dünya

danimarka

Bakanlığı döneminde göçmenler ve sığınmacılar yasasında gerçekleştirdiği 50. sertleştirmeyi üzerinde “50” yazan bir yaş pasta ile kutlayan ve pasta ile çekilmiş fotoğrafını Facebook sayfasından yayınlayan İnger Stöjberg’e tepki yağıyor.

"HAKARET OLARAK ALGILADIM"

Sığınma başvurusu reddedilen ve Danimarka’dan sınır dışı edilmeyi bekleyen 17 yaşındaki Khoshnaw Nameq, Danimarka kamu yayıncısı DR P4 radyosuna yaptığı açıklamada, pastalı kutlamayı hakaret olarak algıladığını söyledi.

Nameq, “İnsanlar savaşta ve ölüyor. Daha bir ay önce buradaki sığınma kampında bir kişi intihar etti. İnsanların yardıma ihtiyacı olmasına ve yardım isteğinin geri çevrilmesine sevinilmemeli.” dedi.

Birçok politikacı ve sosyal medya kullanıcısı da Stöjberg’in zor durumda olan insanlarla alay ettiğini ve aşağıladığını gerekçe göstererek onun pastalı kutlamasını eleştirdi.

Danimarka Göç Bakanı Stöjberg'in sertleştirme sevinci

BAŞBAKANI DA ELEŞTİRDİ

Eleştirilere Başbakan Lars Lökke Rasmussen de katıldı. Rasmussen, Stöjberg’in paylaşımını ‘uygunsuz’ bulduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı söylemleriyle dikkati çeken, ülkenin ikinci büyük partisi Danimarka Halk Partisi ise olayı daha da ileri götürerek, yasalarda yabancılara yönelik yapılacak 100’üncü sertleştirme sonrası parlamentoda pasta dağıtacaklarını bildirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

77
Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

135
Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

65
Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

36
Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

19
Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

153
Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM