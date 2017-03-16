Danimarka Göç Bakanı Stöjberg'in sertleştirme sevinci

Bakanlığı döneminde göçmenler ve sığınmacılar yasasında gerçekleştirdiği 50. sertleştirmeyi üzerinde “50” yazan bir yaş pasta ile kutlayan ve pasta ile çekilmiş fotoğrafını Facebook sayfasından yayınlayan İnger Stöjberg’e tepki yağıyor.

"HAKARET OLARAK ALGILADIM"

Sığınma başvurusu reddedilen ve Danimarka’dan sınır dışı edilmeyi bekleyen 17 yaşındaki Khoshnaw Nameq, Danimarka kamu yayıncısı DR P4 radyosuna yaptığı açıklamada, pastalı kutlamayı hakaret olarak algıladığını söyledi.

Nameq, “İnsanlar savaşta ve ölüyor. Daha bir ay önce buradaki sığınma kampında bir kişi intihar etti. İnsanların yardıma ihtiyacı olmasına ve yardım isteğinin geri çevrilmesine sevinilmemeli.” dedi.

Birçok politikacı ve sosyal medya kullanıcısı da Stöjberg’in zor durumda olan insanlarla alay ettiğini ve aşağıladığını gerekçe göstererek onun pastalı kutlamasını eleştirdi.

BAŞBAKANI DA ELEŞTİRDİ

Eleştirilere Başbakan Lars Lökke Rasmussen de katıldı. Rasmussen, Stöjberg’in paylaşımını ‘uygunsuz’ bulduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı söylemleriyle dikkati çeken, ülkenin ikinci büyük partisi Danimarka Halk Partisi ise olayı daha da ileri götürerek, yasalarda yabancılara yönelik yapılacak 100’üncü sertleştirme sonrası parlamentoda pasta dağıtacaklarını bildirdi.