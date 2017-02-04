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Danimarka istihbaratı gazeteye dava açtı

Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı mahkemece yasaklanan kurum hakkındaki kitabı ek olarak dağıtan gazete ve yayınevine dava açtı

04.02.2017 - 14:11
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Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) "PET için 7 yıl-Jacob Sharf’ın dönemi" adlı kitabı mahkeme yasağına rağmen dağıtan Politiken gazetesi ve yayınevi hakkında dava açıldı.

PARA CEZASI VE HAPİS İSTEMİ

Yayınevinin 15 milyon kron (yaklaşık 8 milyon lira) tazminat ödemesi talep edilirken, Politiken'in genel yayın yönetmeni Christian Jensen de 4 ay hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Danimarka istihbaratı gazeteye dava açtı

Ülkenin polis istihbarat servisi ile basını karşı karşıya getiren dava için duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

ÜLKEYİ TEHLİKEYE SOKACAK HASSAS BİLGİLER VAR

PET, Politiken’de gazeteci olarak çalışan Morten Skjoldager tarafından yazılan 'PET için 7 yıl-Jacob Sharf’ın dönemi' adlı kitapta, istihbarat servisinin haber kaynaklarını ve ülkenin güvenliği tehlikeye atacak hassas bilgiler olduğunu iddia ediyor.

Danimarka istihbaratı gazeteye dava açtı

Kitap, PET'in eski yöneticilerinden Jacob Sharf'ın dönemini ele alıyor. PET, kitabın yayınevi People Press’ten metinleri istemiş ama bunun kabul edilmemesi üzerine, Kopenhag Şehir Mahkemesine başvurmuştu.

PET’i haklı bulan mahkeme 6 Ekim 2016’da kitabı yasaklamıştı. Buna rağmen beş bin adet ilk baskının kitapçılara dağıtıldığı ortaya çıkarken, bazı kitapçılar da yasağın kendilerini kapsamadığını gerekçe göstererek kitabın satışını südürmüştü.

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