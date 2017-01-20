taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.300
USD
3,8293
EURO
4,0870
ALTIN
148,45
PETR
54,3300

Danimarka Parlamentosu'nda Ermeni iddiaları görüşmeleri

Danimarka Parlamentosu 26 Ocak'ta Türkiye'ye eleştirileri barındıran Ermeni iddialarıyla ilgili paketi oylamaya sunacak.

20.01.2017 - 05:07
  1. Haberler
  2. Dünya
Danimarka Parlamentosu'nda Ermeni iddiaları görüşmeleri

Birlik Listesinden Nikolaj Villumsen ile Alternatif Partiden Rasmus Nordqvist'in Danimarka Dışişleri Bakanlığının yanıtlaması talebiyle verilen soru önergesi görüşmesinde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarında hükümetin pozisyonu soruldu.

Folketing'de yaklaşık 3 saat süren ve sadece parti sözcülerinin katıldığı görüşmelerde konuşan Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, iddialara konu edilen olayların 100'üncü yılına rastlayan 2015'te Danimarka Parlamentosu tarafından kabul edilen metni hatırlatarak, tarihte yaşanan üzücü olaylara dikkati çektiklerini belirtti.

Danimarka Parlamentosu'nda Ermeni iddiaları görüşmeleri

"BUNLARI İNCELEMEK VE YORUMLAMAK TARİHÇİLERİN İŞİ"

Samuelsen, 1915 ve sonraki yıllarda neler yaşandığını kesin olarak bilmediklerini anlatarak, bunları incelemek ve yorumlamanın tarihçilerin işi olduğunu söyledi. Danimarka'da geçmiş hükümetlerin de 1915 ve sonrasında yaşananları "soykırım" olarak tanımadığını hatırlatan Samuelsen, "Hükümet tarihi bir konuda otorite değil ve otorite olmak da istemiyor. Hükümet olarak parlamentonun da bu tür bir işe kalkışmamasını öneriyoruz." dedi.

"TARİHİ OLAYLAR POLİTİZE EDİLİYOR"

Tarihi olayların politize edildiğini vurgulayan Samuelsen, bu nedenle olayın tarihçilere devredilmesi gerektiğini dile getirdi. Samuelsen, "Devlet tarafından tarihi belirleyen bir otoritemiz yok ve olmayacak da." ifadesini kullandı.

Danimarka Parlamentosu'nda Ermeni iddiaları görüşmeleri

Türkiye'de yaşayan Ermeni, Musevi ve Rum kökenlilerin azınlık olarak tanındığını anımsatan Samuelsen, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına dair verilecek kararın iki ülke arasında olduğunu kaydetti.

Danimarka Parlamentosu'nda Ermeni iddiaları görüşmeleri

Görüşmelerin ardından, partiler tarafından sunulan ve Türkiye'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları nedeniyle eleştirildiği iki metnin 26 Ocak Perşembe günü parlamentoda oylanmasına karar verildi.

Öte yandan, Danimarka Halk Partisinin Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönünde verdiği yazılı önerge, parlamentonun sabah oturumunda oy çokluğuyla reddedildi.

Danimarka Parlamentosu'nda Ermeni iddiaları görüşmeleri

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

35
Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

Senegal'den Gambiya'ya askeri müdahale

21
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

170
15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

15 Temmuz Gazisi: Evraklarımla ilgilenilmedi

16
Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

35
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

6
Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM