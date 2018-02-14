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Danimarka Prensi Henrik 83 yaşında yaşamını yitirdi

Zatürree tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA | 14.02.2018 - 08:27..
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Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kraliyet Mansiyonu Prens Henrik, 13 Şubat Salı gecesi  23.18’de Fredensborg Sarayı'nda yaşamını yitirdi" denildi.

Danimarka Prensi Henrik 83 yaşında yaşamını yitirdi

SEBEBİ, ENFEKSİYON

Mısır'da, Ocak ayı sonlarında seyahat ederken zatürree hastalığına yakalandığı belirlenen ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a nakledilen Prens Henrik’in sol akciğerinde bir tümör oluştuğu, daha sonra da enfeksiyona yakalandığı belirtilmişti.

KRAL OLAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİYDİ

Danimarka Kraliçesi II.Margrethe'nin Fransız asıllı eşi Prens Henrik sık sık, "Ben neden eşimin unvan olarak altındayım, neden kral unvanım yok?" şeklinde serzenişte buluyordu. Bu nedenle de eşi ile aynı yerde gömülmek istememişti. Şimdi nereye gömüleceği merak ediliyor.

Danimarka Prensi Kraliçe eşi ile aynı yere gömülmeyi reddetti

Danimarka Prensi Henrik 83 yaşında yaşamını yitirdi

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