taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,6918
EURO
4,3600
ALTIN
152,97
PETR
56,4500

Danimarka Reina teröristinin ortağını serbest bıraktı

Danimarka, Reina katliamını yapan Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov'u serbest bıraktı.

10.10.2017 - 22:37
  1. Haberler
  2. Dünya

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakıldı.

Danimarka Reina teröristinin ortağını serbest bıraktı

İADE TALEBİNE OLUMSUZ YANIT

Güneydoğu Jutland Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, 20 Temmuz’dan bu yana Danimarka’da tutuklu bulunan Asparov’un serbest bırakıldığını duyurdu.

Güneydoğu Jutland Polisi, Kraliyet Savcısının, Türkiye’nin Asparov’un iadesine yönelik talebini olumsuz yanıtladığını bildirdi.

Özbek asıllı 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov’un, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda tutuklu kaldığı, Asparov’a yönelik Danimarka tarafından herhangi bir suç atfedilmediği kaydedildi.

Güneydoğu Jutland Polisi, İbrahimjon Asparov’un, Ortaköy'deki eğlence kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi saldıran DAEŞ’li terörist Abdulkadir Masharipov’a silah ve mühimmat temin etmekten dolayı suçlandığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini bildirdi.

Danimarka Reina teröristinin ortağını serbest bıraktı

MAHKEME SÜRECİ

Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatı'nın (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınan İbrahimjon Asparov, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Vejle kentinde yaşadığı belirtilen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Türkiye’nin talebi üzerine geçen temmuzda ikinci defa gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmasının ardından 20 Temmuz’da hakim karşısına çıkartılan Özbek asıllı şüphelinin 4 hafta tutuklu kalmasına hükmedilmişti.

Geçen 4 haftanın ardından ağustosta Kolding Şehir Mahkemesi’nde zanlının Türkiye’ye iadesine ilişkin görülen ikinci duruşmaya zanlı Asparov ile avukatı video konferans yoluyla katılmıştı.

Hakim, şüphelinin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül’e ertelemiş, ve eylül ayındaki duruşmada ise şüpheli Asparov’un tutukluluk süresi 4 hafta daha uzatılmıştı.

Danimarka Reina teröristinin ortağını serbest bıraktı

"MÜHİMMATLARI ASPAROV GÖNDERDİ" İDDİASI

İstanbul Ortaköy’deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, Masharipov ise 17 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Esenyurt’ta yakalanmıştı.

Masharipov’un saldırıda kullandığı silah ve mühimmatı Danimarka’da yaşayan Özbek asıllı İbrahimjon Asparov’un verdiği iddia edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı
Katalonya Başkanı “Bağımsızlığımızı kazandık” deyince alkış koptu. Sonraki sözünde ise yıkıldılar: “Ertelemeliyiz”
Katalonya'da bağımsızlık ertelenmesi talebi
Katalonya'da referandum sonuçlarına göre bağımsızlığın ilan etmesi beklenirken Puigdemont bağımsızlığın ertelenmesini talep etti.
Hollanda'da 7 okulda bomba paniği
Hollanda'nın farklı kentlerindeki okullarda bomba ihbarı nedeniyle 7 okul tahliye edildi.
Mandela Etkisi nedir
Hayal gücümüzde var olduğunu sandığımız, aaslında var olmayan şeylerin birleşimi mandela etkisi olarak adlandırılmaktadır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

458
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

238
IMF, Türkiye'nin 2017 büyüme tahmini yükseltti

IMF, Türkiye'nin 2017 büyüme tahmini yükseltti

126
Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi

135
Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi

153
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

47
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM