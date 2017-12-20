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Danimarka sığınmacı almamak için yasa çıkarttı

Danimarka, Birleşmiş Milletler kotası nedeniyle 2016-2018 yıllarında kabul etmesi gereken bin 500 sığınmacıyı almamak için kanun çıkarttı.

AA | 20.12.2017 - 16:41..
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Danimarka sığınmacı almamak için yasa çıkarttı

Danimarka Parlamentosu Folketing’de onaylanan yasaya göre, BM kotasından sığınmacıların kabulü ve sayısıyla ilgili kararlar bundan böyle Göç ve Uyum Bakanı tarafından verilecek.

BİN 500 MÜLTECİ ALMASI GEREKİYORDU

Son iki yıldır BM kotasından sığınmacı almayan Danimarka’nın, gelecek yıl, 3 yılın toplamı olan bin 500 sığınmacıyı kabul etmesi gerekiyordu.

Yasaya azınlık hükümetini oluşturan partiler ve Sosyal Demokrat Parti kabul oyu verirken, hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ Danimarka Halk Partisi ise yasaya karşı durdu.

Danimarka Halk Partisi yetkilileri, gelecek yıllarda hükümetin sol bloğa geçmesi durumunda, sol görüşlü bir bakanın daha fazla sığınmacı kabul edeceğini neden göstererek kanuna destek vermediklerini bildirdi.

10 AYDA 2 BİN 898 KİŞİ SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Danimarka İstatistik Kurumu'na göre, 2017’nin 10 ayında 2 bin 898 kişi Danimarka’dan sığınma talebinde bulundu.

Danimarka sığınmacı almamak için yasa çıkarttı (FOTOĞRAF: İki yıl önce Danimarkalı bir polis memurunun mülteci kızla oyun oynaması dünya medyasının ilgi odağı olmuş, Danimarka Avrupa'da mülteci şovunu en iyi yapan ülkelerden biri olarak takdir toplamıştı)

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