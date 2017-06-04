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Danimarka WATC'ye yaptığı yardımı geri istiyor

Danimarka, Filistinli sivil toplum kuruluşu WATC ile iş birliğini sonlandırdıklarını bildirerek, yapılan yardımların iadesini istedi.

04.06.2017 - 22:48
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Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, WATC'nin, Batı Şeria'daki Burqa kentinde bulunan bir Filistin kadın merkezi ile ilgili bazı bilgileri bakanlıktan gizlediği belirtildi.

GEREKÇE 'KADIN TERÖRİST'

WATC'nin, Danimarka’nın terörist olarak kabul ettiği bir kadının ismini merkeze verdiğini sakladığı ve kadını rol model olarak gösterdiği aktarılan açıklamada, bu nedenle söz konusu STK ile iş birliğinin sonlandırıldığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca WATC'den şu ana kadar Danimarka'dan aldığı yardımları iade etmesini istedi.

NETANYAHU ŞİKAYET ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen mayıs ayında Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen’i telefon ile arayarak, Danimarka’nın Filistin’de bazı STK’lara yaptığı bağışlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Netanyahu, Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen’in mayıs ayında yaptığı İsrail ziyaretinde, Danimarka’nın yardımlarının bir kısmının, Filistinli boykot hareketi BDS’ye gittiğini iddia ederek, Samuelsen’den Danimarka’nın yardımlarını durdurmasını istemişti.

Samuelsen, Danimarka’nın Filistin'e yönelik yardımlarının gözetim altında olduğunu belirtmişti.

Berlingske gazetesine göre, Danimarka gelecek 5 yıl içinde Filistin’deki STK’lara 450 milyon kron (yaklaşık 240 milyon Türk lirası) yardım yapacak.

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